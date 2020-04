Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Rotaru, finanțatorul de la CS Universitatea Craiova, a ales metoda cea mai convenabila, pentru toata lumea, de a rezolva problema contractelor jucatorilor pe perioada pandemiei de coronavirus. Spre deosebire de radicalul Gigi Becali, care a redus salariile la jumatate pe 6 luni, el a optat pentru…

- In acest ocean de incertitudini, un om de afaceri ieșean a acceptat sa ne raspunda la cateva intrebari in cadrul unui interviu. Gabriel Mardarasevici conduce de mai mulți ani firma de IT Focality. Cat de bun a fost anul 2019 pentru afacerea dumneavoastra? Gabriel Mardarasevici: Pentru intreaga economie…

- In acest ocean de incertitudini, un om de afaceri ieșean a acceptat sa ne raspunda la cateva intrebari in cadrul unui interviu. Gabriel Mardarasevici conduce de mai mulți ani firma de IT Focality. Cat de bun a fost anul 2019 pentru afacerea dumneavoastra? Gabriel Mardarasevici: Pentru intreaga economie…

- Marian Lupu, preparator fizic care a lucrat in trecut la FCSB si FRF, explica modul in care jucatorii trebuie sa-si intretina conditia fizica in aceasta perioada si cum se va face trecerea inapoi la ritmul de competitie. - Domnule Lupu, cat de greu ii va fi unui fotbalist sa fie apt de joc daca intreruperea…

- Ion Țiriac este blocat pe aeroportul din Zurich, Elvetia, din cauza epidemiei de coronavirus, potrivit unor surse. Acesta se afla in drum spre Namibia, unde urma sa participe la o partida de vanatoare. Din cauza epidemiei globale de COVID-19, cu puțin timp inainte de imbarcare, președintele Namibiei…

- Activa pe piata din 2007, firma SPAD IMAGING a implementat un nou standard in consultul medical imagistic. SPAD este un nume cunoscut in domeniul serviciilor de imagistica prin rezonanța magnetica și Computer Tomograf (CT). In anul 2007, un grup de trei medici radioimagisti entuziasti – un „vizionar“…