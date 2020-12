Stiri pe aceeasi tema

- O descoperire șocanta a fost facuta in urma autopsiei trupului neinsuflețit a lui Diego Maradona. Medicii au constatat ca inima regretatului fotbalist cantarea dublu decat greutatea normala!

- Localitațile Tuzla, Rasova și Aliman din județul Constanța vor intra de miercuri, de la ora 8.00, in carantina, dupa ce șeful DSU a semnat ordinele necesare, anunța MEDIAFAX. „Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența a emis ordinele de carantinare zonala, timp de 14 zile, pentru UAT…

- In pandemie, sportul nu e promovat la fel de mult ca purtatul mastii sau statul in casa, in pofida studiilor de specialitate care demonstreaza beneficiile aduse de o viata activa bolnavilor de COVID-19. Este si cazul fostei campioane olimpice Gabriela Szabo, care afirma, in urma experientei personale,…

- Diego Maradona a murit. Potrivit raportului preliminar al autopsiei, acesta s-a stins din viața din cauza unei insuficiențe cardiace acute. Maradona a murit la varsta de 60 de ani, iar autopsia a fost facuta la morga din San Fernando, langa Buenos Aires. ...

- Fostul mare jucator Diego Maradona va suferi o operatie pe creier in urmatoarele ore, dupa ce medicii i-au descoperit un hematom subdural, potrivit presei argentiniene.Aceasta informatie a venit la scurt timp dupa ce medicul lui Maradona declarase ca fostul campion mondial, internat, luni,…