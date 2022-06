Stiri pe aceeasi tema

- Un roman din Napoli a fost arestat sambata pentru uciderea unui conațional, dupa ce camerele de supraveghere din oraș l-au suprins in timp ce ii cara cadavrul pe scuter. Polițiștii italieni au descoperit pe 4 iunie 2022 corpul neinsuflețit al unui roman de 54 de ani, pe un teren agricol din localitatea…

- Scrimerul roman Iulian Teodosiu s-a clasat pe locul 7 in concursul individual de sabie, din cadrul Grand Prix-ului de la Padova (Italia), dupa ce a fost invins in sferturi de ungurul Aron Szilagyi, triplu campion olimpic, cu 15-6. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un roman de 37 de ani a fost arestat de carabinierii din Cosenza, regiunea Calabria, sudul Italiei, sub acuzația de „jaf in forma agravata” și „tentativa de șantaj”. El l-a amenințat cu cuțitul pe un conațional și i-a furat mașina. Ulterior, i-a sunat mama și a cerut o rascumparare. Ofițerii l-au prins…

- Șofer roman, arestat preventiv pentru 30 de zile: A fost prins in trafic de patru ori fara permis de conducere Șofer roman, arestat preventiv pentru 30 de zile: A fost prins in trafic de patru ori fara permis de conducere Un barbat din Ilfov a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru savarsirea…

- Rares Bogdan nu a fost asteptat cu paine si sare la Milano. Europarlamentarul PNL a fost atacat de un protestatar in timp ce mergea pe strada in Milano. Protestatarul l-a numit hoț și tradator pe liderul PNL si i-a reprosat alianta facuta de liberali cu PSD. Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a…

- Un roman stabilit in Italia, in varsta de 40 de ani, a fugit din arestul la domiciliu din cauza certurilor cu soția sa. Dus la inchisoare, in mod surprinzator, judecatorul i-a dat dreptate și a decis ca evadarea nu va reprezenta o circumstanța agravanta in procesul de contrabanda cu care se va confrunta.

- Un hoț de parfumuri roman a fost prins in Anglia dupa ce și-a pus filmulețe cu teancuri de bani pe TikTok. Barbatul „specializat” in furturi de parfumuri a fost condamnat la 4 ani și jumatate de inchisoare. Bogdan Florea, 33 de ani, care locuia in Farnborough, Hampshire, și-a primit pedeapsa…