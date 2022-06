Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cinci luni in care a stat in coma si a fost la un pas de moarte, o tanara in varsta de 25 de ani a descoperit ca logodnicul ei a blocat-o pe retelele sociale si s-a mutat cu o alta femeie. Brie Duval, originara din Australia, locuia in Canada, in august 2020, atunci cand a cazut de terasa unui…

- Dupa cinci luni in care a stat in coma si a fost la un pas de moarte, o tanara in varsta de 25 de ani a descoperit ca logodnicul ei a blocat-o pe retelele sociale si s-a mutat cu o alta femeie. Brie Duval, originara din Australia, locuia in Canada, in august 2020, atunci cand a cazut de terasa unui…

- O tanara in varsta de 25 de ani a descoperit, dupa cinci luni in care a stat in coma si a fost la un pas de moarte, ca logodnicul ei a blocat-o pe retelele sociale si s-a mutat cu o alta femeie.

- Mutata de mai bine de jumatate de an din Romania, Denisa Tanase a ințeles ce inseamna viața pe meleagurile arabești, mai exact, viața din Dubai, Emiratele Arabe Unite. Astfel, artista a vazut ce inseamna liniștea.

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este abilitat sa aduca la cunostinta publicului urmatoarele informatii privind cauza vizand activitatea unei clinici de infrumusetare, care a facut obiectul comunicatului de presa din data de…

- Cercetatorii chinezi au descoperit fosila unei noi specii de reptile marine, denumita pachypleurosaur si datand de acum 244 de milioane de ani, care prezinta cea mai lunga coada la astfel de reptile, dovada a unei potentiale abilitati exceptionale de inotator, informeaza Xinhua. Fii la curent…

- O tanara de 33 de ani a divorțat dupa ce a aflat ca soțul o inșela cu bona. Mama a doua copii, femeia a creat un cont de TikTok in care a expus detalii din aventura extraconjugala a fostului ei soț.Natalie a postat pe rețeaua sociala un clip in care arata cum a dat peste unul dintre primele semne ale…

- ALERTA FALSA cu bomba langa barul lui Bobița din Las Fierbinți: Ce au descoperit oamenii legii la fața locului ALERTA FALSA cu bomba langa barul lui Bobița din Las Fierbinți: Ce au descoperit oamenii legii la fața locului Viața bate filmul! E alerta cu bomba langa barul lui Bobița din Las Fierbinți.…