- O drona care transporta țigari de contrabanda a aterizat joi in curtea unei femei din județul Suceava. Speriata, femeia a sunat la 112.Potrivit sindicaliștilor de la Europol, femeia locuiește in Straja, județul Suceava, la numai un kilometru distanța de frontiera cu Ucraina.

