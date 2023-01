Incredibil cât este amenda pentru cardul de energie folosit incorect De la 1 februarie incepe distribuirea cardurilor de energie, iar primele plați se vor putea face chiar in februarie. Beneficiarii trebuie sa știe ca folosirea incorecta le poate aduce sancțiuni de pana la 6.000 lei. Cardurile de energie pot fi folosite doar pentru plata facturilor de electricitate, gaz, energie termica in sistem centralizat de termoficare, butelie, lemn de foc, pacura, peleți și alte materiale de incalzire. Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a anunțat ca beneficiarii care folosesc cardul plata altor produse/servicii decat cele pentru care este destinat,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

