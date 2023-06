Incredibil! Cât costă o porție de 400 de grame de pepene roșu în Portul Turistic Constanța Pepenele roșu e apreciat pentru gustul sau și este consumat in special vara, deoarece ofera hidratare. Unele restaurante din Romania profita de faptul ca acest fruct este preferat de multe persoane și il vand la prețuri exagerate. Pentru 400 de grame trebuie sa fiți pregatiți sa platiți cat pentru trei porții dintr-un alt desert. Potrivit gandul.ro, in portul turistic din Constanța o porție de 400 de grame se vinde cu 60 de lei. Mulți turiști care au trecut pragul localului au crezut ca nu vad bine acest tarif incredibil de mare. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

