Incredibil! Cât a câștigat statul român din specula gazelor și energiei Deși compensarea pe un an la energie va costa in jur de 9 miliarde de lei, numai din dereglementarea prețurilor la gaze naturale și din impozitul pe venitul suplimentar al producatorilor de energie, statul roman a incasat in plus, in doar 6 luni, 11,3 miliarde de lei. Mai mult, impozitul pe profit a adus incasari […] The post Incredibil! Cat a caștigat statul roman din specula gazelor și energiei first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

