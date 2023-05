Incredibil! Cât a ajuns să coste un kilogram de cartofi Cartofii noi din Romania se vand cu 14 lei kilogramul intr-un cunoscut hipermarket. Prețul este unul mare in raport cu salariile și pensiile din țara. Imaginile revoltatoare au fost distribuite pe pagina de Facebook a Asociației pentru Protecția Consumatorilor din Romania. Clienții sunt revoltați și și-au manifestat nemulțumirile pe rețelele de socializare. Iata cateva din mesajele tranșante ale romanilor, in contextul in care prețurile la legume au explodat și carnea a devenit mai accesibila decat cartofii „Aștia-s fertilizați cu caviar”, a scris o persoana. „Simplu, nu cumparam. Sa stea cu ei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

