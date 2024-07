Incredibil: Cafeaua ar putea reduce riscul de Alzheimer Pare incredibil, dar este concluzia unui studiu serios: consumul a doua pana la patru cești de cafea zilnic ar putea incetini declinul cognitiv legat de inaintarea in varsta și de dezvoltarea maladiei Alzheimer. Aceasta ipoteza a fost lansata anterior de mai multe studii. Și acum ea revine in prim plan datorita unui nou studiu realizat […] The post Incredibil: Cafeaua ar putea reduce riscul de Alzheimer appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

