- 24 din cei 27 de inculpați din dosarul Cordunenilor sunt liberi, potrivit deciziei definitive, date dupa 10 ani de procese, a magistraților Curții de Apel Cluj, care constata ca unele fapte au fost prescrise. Intre cei condamnați este liderul clanului, Costel Corduneanu.Magistrații Curții…

- Unul dintre cei trei barbati din dosarul Cordunenilor condamnati la inchisoare cu executare alaltaieri de catre Curtea de Apel Cluj a disparut subit, fiind ieri dat in urmarire nationala de catre Serviciul de Investigatii Criminale Iasi. Dintre cele 27 de persoane judecate, doar trei au primit inchisoare…

- Costel Corduneanu, condamnat definitiv la trei ani de inchisoare cu executare. Sentinta definitiva data de Curtea de Apel Cluj a redus pedeapsa primei Instante, care stabilise 8 ani de inchisoare pentru interlop. Cele mai multe fapte din dosar s-au prescris."Este o solutie echitabila pentru care am…

- Dan Emil Manolachi, fost ofiter de politie judiciara in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie si fost ofiter in cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, a fost condamnat ieri, prin descontopirea unor pedepse aplicate in doua dosare, la noua ani de inchisoare. Decizia a fost luata…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Constanta au stabilit un nou termen in dosarul in care Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, a fost condamnat in prima instanta la sase ani si sase luni de inchisoare cu executare. Tot in prezenta cauza, Sorina Gina Hortolomei Moscu, fost reprezentant,…

- Fratele sefului clanului Corduneanu, saltat de mascati, la Iasi. Bogdanel e la audieri, la o zi dupa ce nepotul ui a fost si el saltat, la Vaslui potrivit observator.tv Bogdanel Corduneanu, fratele lui Costel, liderului clanului interlop din Iasi, a fost saltat marti dimineața de Poliție.…