- Trupa de rock alternativ Flaming Lips a testat saptamana aceasta o idee inedita; „un spectacol cu bule” in Oklahoma City. Astfel atat trupa, cat și publicul au fost „inglobați” in bule gonflabile gigantice. Trupa considera ca inițiativa lor ar putea fi o modalitate prin care muzicienii pot continua…

- Tottenham - Chelsea 1-1, 5-4 la penalty-uri (Cupa Ligii Angliei, „optimi”). Eric Dier a ieșit din joc fara sa fie inlocuit, in minutul 77. „Chemarea naturii”, s-a amuzat stoperul, care s-a intors pe gazon și a fost declarat Man of the Match. La sfarșit, a pus trofeul pe closet. Se intampla rar asemenea…

- Silvio Berlusconi a fost testat pozitiv cu COVID-19, iar potrivit medicului sau, politicianul nu ar fi supraviețuit daca se infecta in timpul crizei sanitare din regiunea Lombardia, noteaza Mediafax.In fiecare zi, la ora 16:00, Alberto Zangrillo, medicul fostului premier al Italiei, prezinta presei…

- La AWAKE Festival in 2018, Vița de Vie au susținut concertul simfonic „In Corzi” – o punere in scena impresionanta și o veritabila piatra de hotar pentru formație. Trupa lanseaza azi single-ul “Praf de stele“, extras din concertul live simfonic, iar incepand din seara asta de la ora 20.00 Vița de Vie…

- Luiza Radulescu Pintilie Astazi, „Grota miresei” din targul sarii-Slanic- s-a intors, cu apa ei nefiresc de verde, in legenda care i-a dat numele! La fel de trista ca mireasa ce se aruncase in adancul ei spre a nu indura nefericirea casatoriei fortate cu cel pe care nu-l iubea. Si ar fi si mai…

- Trupa rock moldoveneasca Zdob Și Zdub a lansat piesa "На Ивана Купалу", care a fost interpretata de solista renumitei trupe ruse "Маша и Медведи", Maria Makarova. "Pentru creație in comun am ales una dintre cele mai populare melodii din noul album al trupei ("Bestiarium" a fost lansat in noiembrie 2019)…

- Celebra artista Madonna a anunțat pe rețelele de socializare ca a fost amendata cu 1 milion de dolari de ecatre autoritațile din Rusia din cauza unui discurs susținut in timpul unui concert din Sankt Petersburg din 2012. In timpul discursului emoționant, artista susținea drepturilor comunitatii LGBTQ+.…