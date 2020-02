Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de robotica GDV, care și-a inceput activitatea in luna ianuarie, a caștigat etapa regionala FTC Romania de la Cluj, fiind echipa aleasa pentru alianța de catre Cyberpunk Robotics,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Grupul De’Longhi a achizitionat un nou centru de productie in Romania, in localitatea Madaras, judetul Bihor. Compania va angaja 500 de persoane, conform unui comunicat de presa, potrivit zf.ro . Platforma industriala are 25.000 metri patrati, iar o parte dintre echipamentele existente vor fi folosite…

- Proiectul va fi dezbatut in ședința Consiliului Local de vineri, 31 ianuarie, și vine ca urmare a mai multor solicitari in acest sens facute de catre consilierii locali in ședințele de plen, dar și a unor discuții purtate in ședințele Comisiei Municipale de Circulație, in contextul in care in Municipiul…

- Mijlocasul Alexandru Chipciu a semnat cu CFR Cluj si s-a alaturat deja lotului pregatit de Dan Petrescu in cantonamentul din Spania, potrivit news.ro.Alexandru Chipciu are 47 de meciuri in tricoul primei reprezentative si 6 goluri inscrise. Citește și: BREAKING Gheorghe Dinca, amenințat…

- Selectionerul echipei nationale Mirel Radoi doreste naturalizarea capitanului echipei CFR Cluj, portughezul Mario Camora, transmite News.ro.Mirel Radoi, despre sistemul de joc al nationalei: un mijlocas în spatele a doua vârfuri"Camora e de ani de zile la un nivel incredibil.…

- George Țucudean o sa revina la antrenamentele lui CFR Cluj in pauza competiționala din aceasta iarna, a declarat Dan Petrescu. Tehnicianul are informații cu privire la starea de sanatate a atacantului, anunța MEDIAFAX.Citește și: Noi norme ale UE se vor aplica in Romania! Ce categorie de romani…

- UEFA a anunțat oficial, introducerea arbitrajului video (VAR) la barajul Ligii Națiunilor, ceea ce inseamna ca echipa naționala a Romaniei, care va juca in deplasare, pe 26 martie, contra Islandei, va avea parte de acest sistem de arbitraj, scrie Mediafax.Pentru echipa Romaniei va fi primul…

- PSD face un prim bilanț al guvernarii PNL, la o luna de la preluarea mandatului. Cei de la PSD susțin ca liberalii au dus Guvernul in gard și ceea ce reproșau guvernarii PSD, acum fac și ei, dar la proporții mai mari.Citește și: Liviu Dragnea, prima postare pe Facebook, dupa incarcerare: Romania,…