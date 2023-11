Incredibil! Agent din Botoșani prins când făcea vin chiar în curtea Poliției Un politist din Botosani a fost prins de sef, respectiv noul comandant al IPJ Botosani, in timp ce facea vin chiar in curtea sediului Politiei din Stefanesti. Totul s-a intamplat in timpul unor controale desfasurate de noul comandant al Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Botosani, comisarul-sef Gheorghe Costan, care a decis sa verifice posturile […] The post Incredibil! Agent din Botoșani prins cand facea vin chiar in curtea Poliției appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Se știe ca toamna e anotimpul in care se culeg viile și se face vinul. Ieșit din tipare este, insa, locul unde s-ar fi gandit un polițist sa faca intreaga procedura de preparare a vinului. Cazul e cel puțin incredibil. Un agent din Botosani a fost prins de seful „cel mare” al IPJ-ului local, respectiv…

- Chef Foa, pe numele sau Florin Scripca, cel care a inventat in țara noastra conceptul de Street Food, a fost prins drogat la volan, in centrul Capitalei. Asupra sa, polițiștii au gasit și alte patru țigarete, care conțineau ”substanța vegetala, cu miros ințepator”. Celebrul bucatar Chef Foa a fost oprit…

- Primarul PSD din Mioveni, Ion Georgescu a fost reținut, miercuri seara de procurorii DNA, sub acuzația de trafic de influența. Georgescu este acuzat ca ar fi cerut 30.000 euro mita pentru angajarea in spitalul din Mioveni a unui medic, intr-o funcție de conducere. Potrivit primelor informații, primarul…

- Un medic s-a baricadat intr-o sala de nașteri, la maternitatea din Botoșani, dupa ce a fost amenințat cu moartea de rudele unei tinere gravide, potrivit Monitorul de Botoșani. O gravida de 18 ani, cu sarcina la termen, a ajuns la spitalul din Dorohoi. De aici medicii au transferat-o la maternitatea…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Vaslui, Dumitru Buzatu, a contestat masura arestului preventiv dispusa, sambata, de Tribunalul Vaslui in dosarul in care este acuzat de procurorii anticoruptie de luare de mita. Contestatia acestuia urmeaza a fi analizata, in aceasta saptamana, de Curtea de Apel…

- Polițistul din Brașov care a fost prins in timp ce vindea droguri printre blocuri in uniforma de polițist facea parte dintr-o rețea de traficanți care vindea stupefiante in Brașov inca de anul trecut. Anchetatorii au stabilit ca traficanții aveau doua metode de operare in Brașov. Potrivit DIICOT, la…