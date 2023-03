Incredibil! A născut într-un magazin din Piatra-Neamț. Femeia n-ar fi știut că e gravidă Un caz mai ieșit din tipare, dar cu final fericit. O femeie a adus pe lume un baiețel, doar ca micuțul nu a venit pe lume la maternitate, cum se intampla in cele mai multe cazuri de nașteri, ci in incinta unui magazin. Și mai neașteptat e faptul ca tanara mama n-ar fi știut ca […] The post Incredibil! A nascut intr-un magazin din Piatra-Neamț. Femeia n-ar fi știut ca e gravida first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

