INCREDIBIL: 30 de persoane din Camera Deputaților decid atribuirea contractului de concesionare a serviciilor de alimentație publică Unul dintre cele mai ravnite contracte anuale incredințate prin licitație de Camera Deputaților și anume cel de „concesionarea serviciilor de alimentație publica” a scos in evidența o birocrație incredibila și greu de imaginat. 4.500.000 de euro pentru concesionarea restaurantului și a bufetelor din Camera Deputaților Camera Deputaților a postat recent un anunț pe SEAP pentru organizarea unei licitații privind „concesionarea serviciilor de alimentație publica” a carui valoare este estimata la 23.586.400,71 de lei, adica aproximativ 4.500.000 de euro. Practic contractul este imparțit in doua loturi:… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat, sambata, propunerea Comitetului Național pentru Situații de Urgența, potrivit careia doar persoanele vaccinate sau cele vindecate de COVID au voie la restaurant, nunți, botezuri sau cinematograf. Practic, au fost scoase testele rapide și cele PCR. In localitațile in care incidența…

- Restricțiile care vor fi in vigoare in București se schimba din nou, dupa confuzia generala in urma deciziilor CMBSU de vineri. Arafat spune ca noile masuri intra in vigoare dupa ce se reunește din nou...

- CNSU a luat decizia ca persoanele care au teste negative sa nu mai aiba parte de aceleași beneficii precum cele vaccinate sau trecute prin boala. Practic, persoanele care aveau un test negativ nu mai sunt incadrate in aceleași condiții ca cele vaccinate sau trecute prin boala. Premierul Florin Cițu…

- Valeriu Gheorghița, președintele Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV), a declarat ca in septembrie a crescut cu peste 100% numarul persoanelor care se vaccineaza cu prima doza. Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare, a prezentat…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Timis, convocat miercuri de subprefectul Ovidiu Draganescu, a decis ca municipiul Timisoara va intra, de joi, 16 septembrie 2021, pe Anexa 4 privind unele restrictii anti-pandemice, ca urmare a cresterii indicelui de infectare cu SARS-CoV-2, care…

- Orban a afirmat ca in sedinta coalitiei s-a discutat si subiectul OUG care sa permita ajustarea valorii contractelor pentru lucrari de investitii care sunt in derulare. “Practic, am stabilit ca pentru toate lucrarile din bugetul de stat sau bugetele locale sa existe o formula de indexare a valorii contractelor…

- Actualul președinte PNL și fost premier, Ludovic Orban a explicat ca Florin Cițu trebuia sa clarifice absolut tot ce ținea de viața sa personala in momentul in care ocupa o funcție publica.„Cand ești intr-o funcție publica trebuie sa clarifici tot ce faci in acea functie, dar si ce ai facut in viata…

- Persoanele cu handicap grav sau accentuat si persoanele incadrate in gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentantilor legali, beneficiaza de scutirea de la plata impozitelor pentru mijloacele de transport. In Craiova exista 500 de astfel de scutiri. Insa, frapant este ca pe lista masinilor scutite…