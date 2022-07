Încrederea românilor în PSD se menține! Continuăm politicile pentru o societate mult mai echitabilă In ultima perioada au aparut mai multe sondaje care confirma ca PSD a ramas partidul in care romanii au de departe cea mai mare incredere. „Cred ca acesta este un semnal corect, intrucat de cand am intrat la guvernare, obiectivul nostru strategic nu s-a schimbat. Am fost preocupați in mod alert, constant și responsabil fața de grijile, fricile și nevoile tuturor romanilor și, in special, fața de cei mai vulnerabili”, spune Paul Stanescu, secretarul general al PSD intr-un comunicat de presa. Acesta arata ca „vom continua sa promovam și sa susținem politici publice care sa reduca inegalitatea și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre liderii Partidului Social Democrat vine cu un mesaj de ultima ora adresat deopotriva electoratului simpatizant al formațiunii politice, cat și membrilor PSD. „Increderea romanilor in PSD se menține! Continuam politicile pentru o societate mult mai echitabila” – e semnalul pe care a ținut…

- Controversatul om de afaceri, Sorin Ovidiu Vintu, a revenit cu o noua postare pe Facebook prin care critica actuala clasa politica susținand ca in comunism romanii o duceau mult mai bine. „Aceasta clasa politica te-a adus la frig in apartamente iarna, imposibilitatea de a-ți cumpara mancare, abuzuri…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a inceput la 10 iunie distribuirea primelor carduri pe care sunt incarcate voucherele sociale in valoare de 250 de lei, pe care 2,5 milioane de romani le primesc prin programul „Sprijin pentru Romania”. Ulterior, la 20 iunie, a inceput alimentarea…

- Costul orar al fortei de munca a crescut cu 3,7% in UE si cu 3,2% in zona euro, in primul trimestru din 2022, comparativ cu perioada similara din 2021, arata datele publicate joi de Oficiul european pentru Statistica (Eurostat), relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Increderea in presa din Romania a scazut in 2022 cu 11 procente fata de anul 2020, iar increderea in stiri este, de asemenea, in scadere si, totodata, a scazut numarul celor care platesc pentru stirile online, informeaza Digital News Report, intocmit de Reuters Intitute de la Universitatea Oxford…

- In Romania, conform statisticilor oficiale (Autoritatea Naționala pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție – 2021), 76.170 de copii au parintii plecati la munca in strainatate, din care 21.024 sunt complet lipsiti de ingrijirea parintilor, avand ambii parinti plecati peste hotare sau provenind…

- Producatorul de electrocasnice De’Longhi din Italia a cumparat o uzina in Satu Mare si va dezvolta aici o noua fabrica unde vor fi realizate espressoare de cafea. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Termenul in care un cetatean strain poate solicita eliberarea vizei de lunga sedere pentru angajare in munca a fost extins de la 60 la 180 de zile de la data obtinerii de catre angajator a avizului de angajare, in urma unei modificari a OUG nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania. Fii…