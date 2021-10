Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a scazut la 14% în luna octombrie în topul încrederii românilor, de la 28% cât avea în luna septembrie, potrivit unui sondaj realizat de Avangarde pentru PSD. Premierul demis Florin Cîțu are o cota de încredere de 7%. În…

- In contextul unui val fara precedent de infectari și decese COVID și pentru ca morgile spitalelor nu mai fac fața ritmului in care se sting bolnavii, Arhiepiscopia Bucureștilor a decis sa puna la dispoziție capelele de exterior din cadrul spitalelor, capelele mortuare ale parohiilor și capelele cimitirelor…

- Președintele Klaus Iohannis a convocat, miercuri, la ora 17:30, o ședința la Palatul Cotroceni la care vor participa responsabilii guvernamentali, pentru a gasi soluții la criza Covid din Romania. La intalnire participa premierul Florin Cițu, ministrul sanatații Attila Cseke, ministrul de interne Lucian…

- Intrebat ce masuri are in vedere Guvernul, Cițu a raspuns:"Aceleasi masuri pe care le-am avut si pentru valul unu, doi, trei, in plus avem vaccin. (...) Desi in spatiul public se spunea ca nu o ducem bine, am iesit din aceste valuri mult mai bine decat celelalte tari, fara sa inchidem economia. Va asigur…

- ANALIZA: De ce marile festivaluri trebuie OPRITE in Romania. In atenția celor care ar putea avea mainile patate cu sange: Klaus Iohannis, Florin Cițu, Valeriu Gheorghița, Raed Arafat, Ioana Mihaila sau Emil Boc Presa internaționala relateaza tot mai mult despre cazurile Covid-19 aparute…

- Copreședintele USR PLUS Dacian Cioloș a afirmat, la Digi24, ca nu se poate spune ca vaccinarea “merge bine” in Romania, avand in vedere ca doar 30% din populație este imunizata prin ser anti-Covid. Totodata, el a spus ca, dupa instalarea guvernului, a discutat cu premierul Florin Cițu ca Ministerul…