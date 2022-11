Încrederea românilor în instituţiile naţionale a scăzut 74 la suta dintre romani considera ca este mai bine in Uniunea Europeana decat in afara ei. Dar fata de anul trecut increderea in institutiile nationale a scazut, releva datele unui barometru de securitate realizat de Centrul de Cercetari Sociologice LARICS in parteneriat cu Institutul de Stiinte Politice si Relatii Internationale al Academiei Romane. Studiul, reprezentativ la nivel national, a fost realizat in perioada 29 septembrie – 10 octombrie, avand o eroare maxima de plus, minus 3 la suta. Barometrul de Securitate arata o scadere generalizata a increderii in spatiul institutional national… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

