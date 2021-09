Încrederea românilor în antreprenori a crescut cu 50% în zece ani (raport) Increderea romanilor in antreprenori a crescut cu 50% in zece ani, arata Barometrul Romanian Business Leaders (RBL), care evidentiaza atat domeniile in care s-au inregistrat progrese, cat si cele in care exista in continuare decalaje considerabile fata de Uniunea Europeana si care necesita interventii ferme. "Cu ocazia celei de-a 9-a editii a Summitului Romanian Business Leaders, care marcheaza totodata 10 ani de la infiintare, Fundatia a lansat un nou proiect - Barometrul RBL, care arata, intre altele, ca increderea romanilor in antreprenori a crescut cu 50% in 10 ani", se mentioneaza in comunicat.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

