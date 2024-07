Un recent sondaj realizat de INSCOP releva o realitate alarmanta: peste 70% dintre romani considera ca sunt expuși știrilor false intr-o masura semnificativa. Acest fenomen pune sub semnul intrebarii percepția publica asupra veridicitații informațiilor și legitimitații instituțiilor politice. Aproape jumatate dintre romani cred in existența unor organizații secrete care influențeaza politica, iar peste 30% sunt […] The post Increderea romanilor in adevar: Un nou sondaj alarmant appeared first on Puterea.ro .