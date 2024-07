Încrederea investitorilor în zona euro a scăzut S-a facut un studiu. Increderea investitorilor in zona euro a scazut usor in iulie, pentru a zecea luna consecutiv, conform rezultatelor unui studiu publicat marti de Comisia Europeana, transmite Reuters . Indicele Sentix privind increderea in economie a scazut la 95,8 puncte in iulie, de la 95,9 puncte luna precedenta, in timp ce analistii se asteptau la un nivel de 95,4 puncte. Indicele privind asteptarile legate de forta de munca a scazut la 97,8 puncte in iulie, ajungand pentru prima data din aprilie 2021 sub media pe termen lung. Studiul Sentix arata ca increderea in economie a scazut semnificativ… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

