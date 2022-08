Stiri pe aceeasi tema

- Increderea economica in zona euro a ajuns la cel mai scazut nivel din ultimiul an si jumatate, deoarece inflatia bate record dupa record, iar livrarile limitate de energie imping regiunea mai aproape de o recesiune, a scris publicația Bloomberg, citat de Ziarul Financiar, relateaza Mediafax.…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa se indreapta anul acesta spre cea mai lunga serie de cresteri saptamanale, intensificand presiunile asupra gospodariilor si companiilor si amenintand sa impinga economiile in recesiune, transmite Bloomberg.

- Pretul de referinta la energie electrica, in Europa, a depasit marti, pentru prima data, pragul de 500 de euro pentru un Megawatt-ora, sporind presiunile asupra companiilor si gospodariilor, in conditiile in care cea mai grava criza energetica din ultimele decenii pare sa persiste si in 2023, transmite…

- Cand cumperi o mașina la mana a doua, increderea inseamna totul. Cu toate acestea, increderea in piața auto locala poate varia foarte mult de la o țara la alta. Experții carVertical au efectuat cercetari in 17 țari și un sondaj la care au participat 4.500 de persoane pentru a afla ce cred oamenii despre…

- Popularitatea președintelui american Joe Biden in rindul americanilor a scazut la un nou minim de la investirea sa, relateaza serviciul sociologic Gallup. Un studiu a aratat ca ratingul de aprobare al activitații lui Biden este de 38%. In același timp, la momentul investirii celui de-al 46-lea președinte…

- Inflatia din Spania a atins in mod neasteptat un nivel record in iunie, anunta Bloomberg. Preturile au luat-o razna peste tot: inflatia din Spania urca la un nivel record Preturile de consum din Spania au urcat la 10% in termeni anuali, fata de 8,5% in mai. Cresterea sfideaza eforturile guvernului tarii…

- Banca Centrala a Ungariei a decis majorarea dobanzii de referinta cu 50 de puncte, pana la pragul de 7,25% dupa ce forintul s-a depreciat la un nivel record, scrie Bloomberg. Aceasta este cea de a treia majorare a dobanzii din ultimele trei saptamani. Banca intentioneaza sa continue majorarea cu…