- Compania a prezentat rezultatele unui studiu despre impactul Covid-19 in piata imobiliara, realizat de companie la nivel european. Printre cele mai importante concluzii se numara: corectii de pret pe segmentul vanzari, scaderi de pret pe inchirieri, precum si o usoara scadere a volumului tranzactiilor.…

- Europa poate trai cu COVID-19 fara un vaccin prin gestionarea focarelor cu masuri de carantina locale, a declarat marti Hans Kluge, directorul regional al Organizatiei Mondiale a Sanatatii pentru Europa, adaugand ca nu se asteapta la o revenire la restrictiile la nivel national, relateaza Reuters. ‘Ziua…

- Academia Romana isi manifesta preocuparea fata de consecintele pe care utilizarea tehnologiei 5G le-ar putea avea asupra sanatatii publice si considera ca aceasta este o tema de maxim interes in contextul in care tara noastra analizeaza aprobarea strategiei de implementare a retelei 5G la nivel national."Atragem…

- Ziarul Unirea Veste buna pentru romanii cu credite. Indicele ROBOR la 3 luni a scazut sub 2% Indicele ROBOR la trei luni, s-a redus la 1,99%, cel mai scazut nivel din februarie 2018. De asemenea, a scazut și indicele ROBOR la 6 luni, acesta a avut un declin pana la valoarea de 2,07%, fața de 2,08%,…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, considera ca increderea romanilor in autoritati nu a scazut neaparat, ci a crescut increderea romanilor in faptul ca sunt puternici, iar coronavirusul nu se poate atinge de ei. El a adaugat ca, desi a existat un trend ascendent al infectarilor, este totusi un moment…

- Restricțiile impuse de criza COVID-19 au dus la scaderea criminalitații in prima jumatate a acestui an. Potrivit unui raport prezentat Colegiului Prefectural de conducerea Inspectoratului Județean de Poliție Buzau, in semestrul I al anului 2020, pe raza județului Buzau nu au fost inregistrate situații…

- Conducerea Ford Romania a anuntat, miercuri, ca incepand din data de 20 iulie, angajatii fabricii de productie vehicule Ford de la Craiova au reluat programul de lucru in trei schimburi, iar volumul de productie este acum aproape la acelasi nivel cu cel inregistrat inainte de inceputul pandemiei,…

- Vanzarile de locuințe din SUA au scazut la cel mai scazut nivel in mai mult de 9 ani și jumatate in mai, intarind așteptarile unei contracții accentuate a zonei imobiliare in al doilea trimestru, in urma perturbarilor cauzate de pandemie, anunța Reuters, potrivit Mediafax.Raportul Asociației…