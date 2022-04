Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei se intalneste marti pentru sedinta de politica monetara, iar analistii se asteapta la o noua majorare a dobanzii cheie. Adrian Codirlasu, vicepresedinte al CFA Romania, a declarat la finalul lunii februarie ca Banca Nationala a Romaniei (BNR)…

- “Pe fondul razboiului declansat de Rusia in Ucraina, indicatorul de incredere macroeconomica al Asociatiei CFA Romania a inregistrat in luna februarie o scadere semnificativa. De asemenea si anticipatiile de crestere economica s-au redus cu aproape un punct procentual fata de exercitiul anterior. In…

- Leul se va deprecia in urmatoarele luni pana la 5,0761 lei, iar indicele ROBOR va crește la 3,94%, estimeaza analiștii CFA Romania. Inflația va avea o valoare medie de 6,32% pe parcursul unui an.

- Analistii financiari anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni, valoarea medie a cursului previzionat fiind de 5,0761 lei pentru un euro, si un avans al ROBOR la trei luni pana la 3,94%, de la 3,55% in prezent. Rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni a continuat sa creasca,…

- În doua saptamâni, cel târziu, vom veni cu un plan de masuri la nivel de executiv (în ceea ce privește facturile la energie n.r.), a declarat ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, în cadrul unei conferințe de presa. „Sunt o serie de soluții pe masa, sa…

- Analistii CFA Romania estimeaza un deficit bugetar de 7% din PIB in 2021 si de 5,7% in 2022, o rata a inflatiei de 6,06% pentru orizontul de 12 luni si o datorie publica in urcare la 52,5% din PIB, potrivit unui comunicat al organizatiei transmis miercuri AGERPRES. In cadrul sondajului Asociatiei…

- Analistii CFA Romania estimeaza o rata a inflatiei de 6,06% pentru orizontul de 12 luni si o datorie publica in urcare la 52,5% din produsul Intern Brut (PIB). In cadrul sondajului Asociatiei CFA Romania au fost adaugate intrebari suplimentare, referitoare la impactul crizei coronavirusului asupra economiei…

- “In contextul cresterii substantiale a ratei inflatiei, anticipatiile inflationiste pentru un orizont de 12 luni au continuat sa creasca si au atins un nou maxim istoric (al sondajului Asociatiei CFA Romania). Mai mult, dispersia ridicata a raspunsurilor indica o incertitudine ridicata cu privire la…