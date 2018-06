Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana va lua contramasuri dupa ce Statele Unite au decis sa nu prelungeasca exceptarea tarilor UE de la tarifele suplimentare la importurile de otel si aluminiu, a anuntat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker (foto), relateaza site-ul agentiei Reuters. Statele Unite…

- Statele Unite vor continua sa introduca masuri comerciale împotriva Chinei, a anuntat marti Casa Alba, desi acum câteva zile Washingtonul si Beijingul semnalasera intentia de a gasi solutii la disputele bilaterale, relateaza site-ul agentiei Reuters. Pâna pe…

- Italia risca sa genereze in zona euro o criza similara cu cea produsa de Grecia in 2010 daca noul guvern populist se concentreaza doar pe cheltuieli, avertizeaza ministrul maltez al Finantelor, Edward Scicluna, citat de site-ul agentiei Reuters. "Daca problema se pune doar sa fie facute…

- Ritmul de crestere al economiei zonei euro a incetinit la 0,4% in primul trimestru din 2018, comparativ cu precedentele trei luni, dupa un avans de 0,7% in ultimele trei luni din 2017, in linie cu estimarile analistilor, arata datele preliminare publicate miercuri de Oficiul european de statistica (Eurostat),…

- Italia nu se va implica direct intr-o eventuala operatiune militara a Occidentului impotriva Siriei, insa va oferi sprijin logistic aliatilor sai, a anuntat, joi, biroul premierului in functie al Italiei, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Volei. Naționala feminina Under 17 a Romaniei vrea prima medalie la Europene de dupa Revoluție. Cu o generație de excepție, naționala feminina de cadete participa in aceste zile la Campionatul European sub 17 ani din Bulgaria, competiție unde este creditata cu șanse reale la medalii. Ar fi prima medalie…

- Capitanul echipei de fotbal a Argentinei, Lionel Messi, a recunoscut, luni, ca generatia sa are o datorie de care s-ar putea achita cu ocazia Cupei Mondiale din Rusia, conform unui interviu acordat postului de televiziune Fox Sports, citat de AFP, informeaza Agerpres. “Datoria o avem fata de noi insine,…

- Numarul de prime cereri de azil depuse in Uniunea Europeana a scazut cu aproape 50% in 2017 in comparatie cu anul anterior, indica un raport publicat miercuri de grupul media german Funke, care citeaza biroul european de statistica, Eurostat, transmite dpa. Anul trecut, in cele 28 de state…