Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 1.800 de familii de imigranti au fost separate la granita dintre Statele Unite si Mexic in perioada octombrie 2016 – februarie 2018, odata cu politicile mai stricte asupra controlului la frontiera impuse de catre Donald Trump, relateaza Reuters.

- Statele Unite vor adopta sanctiunile ”cele mai dure sancțiuni din istorie” impotriva regimului iranian, a anuntat luni secretarul de Stat Mike Pompeo, relateaza Reuters. Seful diplomatiei americane a prezentat – adresandu-se in mod direct liderilor iranieni – o lista de 12 conditii pe care Republica…

- Departamentul american al Justitiei si politia federala (FBI) ancheteaza Cambridge Analytica, o firma de analiza de date inchisa in urma scandalului privind colectarea datelor a zeci de milioane de utilizatori Facebook, dezvaluie The New York Times, scrie Reuters. Procurori incearca sa interogheze fosti…

- Pretul petrolului a crescut, miercuri, cu peste 2%, iar cotatia petrolului Brent, de referinta la bursa din Londra, a atins cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani si jumatate, dupa ce presedintele american Donald Trump a renuntat la acordul nuclear cu Iranul. Decizia lui Trump va reduce…

- Preturile petrolului au crescut miercuri cu peste 2%, iar cotatia petrolului Brent, de referinta la bursa din Londra, a atins cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani si jumatate, dupa ce presedintele american Donald Trump a renuntat la acordul nuclear cu Iranul, decizie care va reduce probabil exporturile…

- O nationalizare temporara a producatorului rus de aluminiu Rusal este una din optiunile analizate pentru a ajuta aceasta companie afectata de sanctiunile americane, a declarat joi purtatorul de cuvant al Kremlinului, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Statele Unite au anunţat la începutul…

- Liderul nord-coreean, Kim Jong Un, s-a referit pentru prima data in public la un "dialog" cu Statele Unite in timp ce se precizeaza un summit intre presedintele american, Donald Trump, si Kim, a transmis marti agentia oficiala nord-coreeana, KCNA, scrie AFP. Foto: (c) KCNA/via…

- Procurorul special american Robert Mueller le-a comunicat luna trecuta avocatilor presedintelui Donald Trump ca nu-l considera, ”in acest stadiu”, suspect pe seful statului in ancheta rusa, dezvaluie The Washington Post (WP), scrie Reuters. In cadrul unor negocieri private pe care le-au purtat la inceputul…