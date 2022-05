Stiri pe aceeasi tema

- Preturile petrolului au crescut usor joi, sustinute de ingrijorarile cu privire la scaderea ofertei, in vreme ce Uniunea Europeana (UE) analizeaza o potentiala interdictie a importurilor de petrol din Rusia, care ar restrictiona si mai mult comertul mondial de petrol, transmite Reuters. Contractele…

- Preturile petrolului au crescut usor joi, sustinute de ingrijorarile cu privire la scaderea ofertei, in vreme ce Uniunea Europeana (UE) analizeaza o potentiala interdictie a importurilor de petrol din Rusia, care ar restrictiona si mai mult comertul mondial de petrol, transmite Reuters.

- Indicele global al preturilor la produsele alimentare a urcat la un nou maxim istoric in luna martie, pe masura ce razboiul din Ucraina a provocat turbulente pe pietele pentru produse alimentare de baza precum cereale si uleiuri comestibile, a anuntat vineri Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie…

- Inflația se afla la maximele ultimilor 40 de ani și Rezerva Federala semnala la orizont o serie de creșteri ale ratei dobanzii, investitorii incepand anul intr-o maniera tematoare. Astfel, s-a vazut o tendința de renunțare la acțiunile de creștere, din care fac parte și companiile tehnologice, fapt…

- Preturile de consum in SUA au continuat avansul in februarie, ajungand la cea mai ridicata crestere anuala din ultimii 40 de ani, iar analistii se asteapta ca tendinta sa continue in urmatoarele luni, dupa ce invadarea Ucrainei de catre Rusia a majorat preturile petrolului si ale altor materii prime,…

- Indicele preturilor de consum, un indicator urmarit cu atentie de Rezerva Federala (Fed), a urcat la 7,9% in februarie, cel mai semnificativ avans anual din ianuarie 1982, dupa o crestere de pana la 7,5% in ianuarie. Este a sasea luna in care indicele depaseste 6%.Inflatia de baza (core inflation),…

- Bursele din toata Europa au deschis azi in scadere, cele din Rusia s-au inchis, gazele și petrolul au crescut halucinant de mult, monedele se prabușesc in fața dolarului. Asta s-a intamplat in prima zi de cand Rusia a tacat Ucraina. Dezastrul economic este deabia la inceput. La scurt timp de la debutul…