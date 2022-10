Stiri pe aceeasi tema

- Monitorizat cu atenție de BNR, evoluția leului, folosit drept ancora antiinflaționista, a fost ceva mai agitata, cotațiile din piața locala mișcandu-se in „dinți de ferastrau”. Cursul monedei unice a fost stabilit vineri la 4,9350 lei, preluand astfel tendința manifestata la nivel regional, tranzacțiile…

- Aprecierea recenta a dolarului american creeaza ”o situatie nesustenabila” pentru activele mai riscante, care s-ar putea solda cu o criza financiara sau economica, au avertizat luni analisti ai bancii Morgan Stanley, intr-o nota adresata clientilor, transmite Reuters, citat de news.ro. Indicele dolarului…

- Prețurile de consum din Rusia au scazut pentru a zecea saptamana consecutiv, in urma scaderii prețurilor la unele legume de baza, potrivit datelor publicate miercuri, cu doar doua zile inainte ca banca centrala sa reduca ratele dobanzilor pentru a șasea oara in acest an. Intarirea rublei, din ultimele…

- Preturile petrolului au scazut marti cu aproape 1-, inversand castigurile initiale, din cauza unei cresteri neasteptate a preturilor de consum din Statele Unite, in luna august, care mareste probabilitatea unei noi majorari semnificative a dobanzii cheie de catre Rezerva Federala, saptamana viitoare,…

- Productivitatea, exceptand sectorul agricol, care masoara productia orara per lucrator, a scazut cu 2,5% fata de un an in urma. De asemenea, a scazut brusc in trimestrul al doilea, la o rata anualizata de 4,6%, dupa ce a coborat cu un ritm revizuit in sens ascendent, de 7,4%, in primele trei luni ale…

- Republicanii din SUA au promis marti ca daca recapata controlul asupra Camerei Reprezentantilor vor ancheta posibila influenta politica din spatele perchezitiei efectuate de FBI (Biroul Federal de Investigatii) la resedinta Mar-a-Lago a fostului presedinte Donald Trump, transmite Reuters. Aliatii lui…

- Indicele oficial privind intentiile de achizitii ale managerilor (PMI) a scazut la 49,0 in iulie de la 50,2 in iunie, fiind sub pragul de 50 de puncte care separa contractia de crestere, a anuntat Biroul National de Statistica (BNS). Analistii chestionati de Reuters se asteptau ca indicele sa se ambunatateasca…