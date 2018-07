Stiri pe aceeasi tema

- "Am vazut meciuri bune, ca Franta - Argentina, care este preferatul meu pana acum. Mi-a placut de asemenea Portugalia - Spania, din debutul mondialului. Echipa Frantei ma inspaimanta. Jucatorii sunt foarte rapizi si aveti o super-banca de rezerve. Ma gandesc ca sambata Anglia va suferi contra Suediei.…

- Argentina intalneste Franta in optimile de finala, sambata la ora 17:00 ora locala, pe stadionul din Kazan, dupa un meci greu impotriva nigerienilor (2-1), avand pana acum un parcurs slab pentru asteptarile create intregii lumi. Dar Messi si colegii lui au toate conditiile...

- Mai multe tari partenere ale Romaniei, printre care: Belgia, Canada, Danemarca, Elvetia, Finlanda, Franta, Germania, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Suedia si Statelor Unite ale Americii, au trimis o declaratie care vizeaza potentialul impact negativ al amendamentelor la legislatia penala. “Noi, partenerii…

- Simona Halep (1 WTA, 26 de ani) s-a calificat in finala acestei editii de la Roland Garros (Franta). Liderul mondial a invins-o pe Garbine Muguruza, scrie Mediafax. „Stiam ca trebuie sa fiu agresiva, sa joc rapid si totul a decurs bine. Am fost puternica pe picioare si mental. Am avut incredere pe tot…

- Facebook le cere utilizatorilor europeni sa spuna in ce surse de știri au incredere intr-un chestionar pe baza caruia urmeaza stabileasca prioritizarea informațiilor in News Feed (n.r. Noutați, in versiunea in limba romana a Facebook), scrie Reuters. Facebook le cere urilizatorilor din mai multe țari…

- Facebook ii va intreba pe utilizatorii europeni in ce surse de stiri au incredere, pentru a decide daca sa extinda sau nu o schimbare in News Feed pe care a facut-o deja in Statele Unite in acest an, obiectivul fiind filtrarea informatiilor false, transmite Reuters. In ianuarie, directorul…

- Facebook vrea sa afle in ce surse de stiri au incredere europenii. Ca sa afle raspunsul, va face sondaje in cinci tari, scrie digi24.ro.Utilizatorii retelei de socializare din Franta, Germania, Marea Britanie, Italia si Spania vor primi un chestionar simplu.