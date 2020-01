Stiri pe aceeasi tema

- Primul roman suspect de coronavirus este un tanar de 24 de ani din Bacau, care s-a intors din China, de la studii, in urma cu o saptamana. Pacientul este transferat la Institutul Matei Bals din Capitala, unde va fi tinut in carantina, pana cand medicii vor confirma sau nu diagnosticul. Maine, alti 25…

- Sambata dupa-amiaza, pe Aeroportul Otopeni din Capitala a fost declanșata o alerta de coronavirus. Un pasager israelian, care parea ca are simptome asemanatoare cu cele ale persoanelor infectate cu virusul ucigaș, a fost preluat și dus la Institutul Matei Balș. La cateva ore de atunci, au ieșit la iveala…

- Președintele Societații Romane de Microbiologie infirma prezența infectarii cu coronavirus la pacientul sosit sambata in Romania, cu o cursa low-cost, de la Tel Aviv. Barbatul a acuzat stari asemanatoare cu simtomele virusului din China și a fost dus la Institutul Matei Balș pentru investigații.