Încoronarea viruşilor Daca prin desemnarea lui Florin Citu premier cu formarea guvernului se doreste reluarea luptei pentru declansarea alegerilor anticipate, cu siguranta PNL va avea o problema. Cu 20 de procente in parlament nu poti face ce vrei. Fara aliati de nadejde nu poti demara un proces de reformare radicala a statului. In sfarsit, fara un guvern format din oameni capabili nu poti guverna bine. Mai departe, fara un program coerent, cu bataie lunga, dar cu implicatii sociale imediate, nu poti spera la un rezultat spectaculos la alegeri, chiar daca se vor desfasura mai devreme. PNL a avut dupa caderea guvernului… Citeste articolul mai departe pe informatia-zilei.ro…

Sursa articol: informatia-zilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Preșesintele Klaus Iohannis a vorbit, joi dupa-amiaza, de la Bruxelles, despre scandalul privind alegerile anticipate, atacand din nou PSD-ul."Sunt 2 chestiuni. Nu știu daca va fi afectat calendarul pentru anticipate. Atitudinea PSD este ciudata. Dupa ce au depus moțiune de cenzura si a cazut…

- Romania trebuie sa rezolve problema deficitelor pentru a avea dobanzi mai mici, a afirmat joi ministrul Finantelor, Florin Citu, care a precizat, de asemenea, ca in acest an deficitul bugetar ramane la 3,6% din produsul intern brut urmand sa scada sub pragul de 3%, in 2022. "Domnul guvernator…

- Asociația Elevilor din Constanța anunța ca va face plangere penala pe numele membrilor Guvernului, pe care ii acuza ca sunt responsabili pentru problema elevilor carora nu li se deconteaza transportul. „Asociația Elevilor din Constanța (AEC) va depune marți o cerere de incepere a urmaririi penale pe…

- Marcel Ciolacu a anuntat marti ca PSD ar putea reface majoritatea pentru a reveni la guvernare. Intrebat, intr-o interventie telefonica la B1 Tv, daca exista vreo intelegere intre PSD si PNL pentru a declansa impreuna alegerile anticipate, Ciolacu a spus ca PSD este singurul partid de opozitie.…

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, anunța ca liderul PSD Marcel Ciolacu ar trebui sa ii dea afara din PSD pe toți baronii.Citește și: Codrin Ștefanescu TUNA dupa OUG-urile pe banda date de Guvernul Orban: 'Multe și ticaloase, date de fantomele portocalii' "Evident ca acum sunt favoriți.…

- Parlamentul European va avea, luni, o dezbatere despre Revolutia din Romania, exact la la 30 de ani debutul acesteia la Timisoara. Joi, europarlamentarii vor adopta si o Rezolutie, relateaza news.roVezi și: Prim-ministrul Orban face anuntul asteptat: Legea bugetului de stat, prin angajarea…

- Guvernul asteapta de la mediul de afaceri din Romania sa faca profit, iar profitul sa ramana in Romania si sa fie reinvestit aici, a declarat marti seara ministrul Finantelor, Florin Citu, in cadrul unei intrevederi cu membrii asociatiei patronale Concordia, potrivit Agerpres."Sa faca profit…

- "Cred ca era o obligatie de-a noastra sa depunem aceasta motiune, plecand de la toate declaratiile incorecte si nejustificate de pana sa devina ministru, conferinta de presa de dupa doar cateva zile de mandat si tot ce s-a intamplat de o luna de zile incoace. Dansul, prin masurile aplicate sau neaplicate…