- The New York Times a vizitat inainte de incoronare casa din Ardeal a regelui Charles, una dintre cele 56 de cabane, 12 case și 7 palate pe care acesta le deține. Pensiunea se afla in Valea Zalanului, județul Covasna, la 30 de kilometri de Sfantu Gheorghe.Incoronarea monarhului englez, programata sambata,…

- Printul Harry, retras din randul membrilor activi ai casei regale britanice, va veni in Regatul Unit pentru a asista la incoronarea oficiala a tatalui sau, Charles al III-lea, insa nu va fi insotit la ceremonie de sotia sa Meghan si nici de copiii lor, a anuntat miercuri Palatul Buckingham, citat de…

- Palatul Buckingham a dezvaluit noi detalii referitoare la incoronarea regelui Charles al III-lea, la 6 mai, inclusiv crearea unui emoji special pe Twitter pentru a marca acest eveniment, transmite agerpres.ro.

- Printul George, nepotul regelui Charles al III-lea, precum si nepotii Camillei, regina consoarta, vor juca roluri importante in cadrul ceremoniei incoronarii monarhului britanic, care va avea loc luna viitoare, a confirmat marti Palatul Buckingham, relateaza Reuters si DPA, potrivit Agerpres. Fii…

- Harry și Meghan au fost invitați la incoronarea regelui Charles, in pofida tensiunilor cu Palatul Buckingham dupa dezvaluirile din cartea de memorii a prințului. Momentan nu se știe daca aceștia vor accepta sa participe la evenimentul din 6 mai, scrie Sky

- Cel mai așteptat eveniment regal de anul acesta, incoronarea regelui Charles al III-lea, este programat pentru data de 6 mai, iar festivitațile se vor desfașura pe parcursul a trei zile. Palatul Buckingham a anunțat deja ce se va intampla in cele 3 zile de sarbatoare, in linii mari, dar inca nu se știe…

Logo-ul oficial pentru incoronarea regelui Charles III a fost dezvaluit de Palatul Buckingham. Acesta a fost creat de Jony Ive, designerul iPhone, informeaza BBC.