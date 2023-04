Stiri pe aceeasi tema

- A trecut un an de cand intreaga lume a vazut masacrele comise de rusi in localitatea ucraineana Bucea, de langa Kiev. Acolo, zeci de civili ucraineni au fost executati și aruncați in gropi comune de trupele Kremlinului.

- Grupul de mercenari Wagner al Rusiei a publicat un anunț pe platforma Pronhub prin care vrea sa atraga noi recruți, ca urmare a pierderilor suferite in conflictul din Ucraina, conform New York Post.

- Ultimul raport arata ca, in Romania, exista 118 unitați de invațamant care s-ar putea prabuși in cazulunui cutremur mai puternic. Autoritațile trag insa un semnal de alarma și spun ca ar putea exista mult mai multe astfel de cladiri. In acest context, premierul Nicolae-Ionel Ciuca participa, marți,…

- Polițiștii din Alba Iulia cauta o persoana care a pierdut o suma mare de bani, in parcarea magazinului Dedeman Polițiștii din Alba Iulia cauta o persoana care a pierdut o suma de bani, in parcarea magazinului de construcții Dedeman. Este vorba despre o suma destul de mare de bani care a fost pierduta.…

- Dosar penal deschis dupa ce patru cocktail-uri Molotov au fost gasite in Cetatea din Alba Iulia. Ce indicii cauta polițiștii Polițiștii de la IPJ Alba au deschis un dosar penal in rem, in urma celor patru stricle ce par a fi Cocktail-uri Molotov, gasite intr-o plasa, intr-un coș de gunoi, in fața Catedralei…

- Aproape 1000 de locuri de munca sunt disponibile in Spațiul Economic European. In aceasta perioada, angajatorii din Spațiul Economic European ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania 966 locuri de munca vacante, potrivit unei informari a Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Dambovița.…

- Sectia Regionala de Politie Transporturi Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea functiei vacante de sef serviciu la Serviciul Judetean de Politie Transporturi Ialomita din cadrul Sectiei Regionale de Politie Transporturi Constanta ndash; pozitia 1095 din statul de organizare al unitatii, cu recrutare…

- Primaria Municipiului Baia Mare organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata, a unor funcții publice de execuție vacante, cu durata normala a timpului de munca, din cadrul Direcției Proiecte: -1 post inspector, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Dezvoltare și…