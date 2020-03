Stiri pe aceeasi tema

- Cele doua targuri educationale pe care universitatea din Galati urma sa le organizeze, pe 28 februarie si 6 martie, la Braila si Buzau, au fost anulate din cauza epidemiei de coronavirus. Facultatea de medicina din Enna (Italia) a universitatii galatene si-ar putea suspenda cursurile.

- Cea de a opta ediție a Festivalului Concurs Interjudetean de Dans pentru Copii ”Euro Dance”, organizat de Liceul Teoretic ”Traian Lalescu”, din Branești, județul Ilfov, a reunit anul acesta 20 de ansambluri artistice care au prezentat 34 de momente de dans extraordinare. Tinerii dansatori au starnit…

- Doua cutremure s-au produs duminica, in Romania. Primul seism a avut loc la ora 00:53, in zona seismica Vrancea, judetul Prahova. Potrivit Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul cu magnitudinea de 3,4 grade pe scara Richter, s-a produs la adancimea de 139…

- Romania este o țara cu potential seismic ridicat, avertizeaza experții seismologi. Ultimul cutremur cu o magnitudine similara cu a celui de vineri a avut loc pe 28 octombrie 2018, și a avut 5,8 grade pe scara Richter. Exista zone in Romania care nu sunt pregatite, insa, pentru un cutremur mai mare…

- Romania este o țara cu potential seismic ridicat, avertizeaza experții seismologi. Ultimul cutremur cu o magnitudine similara cu a celui de astazi, a avut loc pe 28 octombrie 2018, de 5,8 grade pe scara Richter. Exista zone in Romania care nu sunt pregatite, insa, pentru un cutremur mai mare de atat,…

- Ministerul Sanatații, Victor Costache, a cerut pregatirea unui set de masuri de intervenție in cazul apariției, in țara noastra,a imbolnavirilor cauzate de noul coronavirus, care a afectat in jur de 300 de persoane in China și a ucis șase pacienți. Totodata, acesta a cerut un plan suplimentar de acțiune…

- Trenuri Regio sunt anulate astazi in judetele Braila, Buzau, Vrancea si Galati din cauza unui protest la o societate comerciala (privata) care asigura reparatii pentru operatorul feroviar de stat CFR Calatori. Pana la acest moment NU sunt afectate trenuri Inter Regio care asigura legatura intre Bucuresti…

- Minifotbalul omagiaza, la Focșani, Unirea Principatelor Romane printr-o competiție de anvergura, ”Cupa Micii Uniri”, care va avea loc sub egida Federației de Minifotbal din Romania, in perioada 17-19 ianuarie. Au fost invitate echipe de minifotbal din Bucuresti, Bacau, Buzau, Brașov, Braila, Galați,…