INCONȘTIENȚĂ. Tânăr surprins la volan circulând cu 191 km/oră prin localitate! In timp ce efectuau activitați de supraveghere și control al traficului rutier, polițiștii Serviciului Rutier Mureș au surprins cu aparatul radar, pe DN 16, in localitatea Craiești, un tanar, de 21 de ani, din județul Bistrița-Nasaud, in timp ce conducea un autoturism cu viteza de 191 km/ora, viteza maxima admisa fiind de 50 de km/ora […] Sursa articolului: INCONȘTIENȚA. Tanar surprins la volan... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

