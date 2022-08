Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din orasul prahovean Baicoi au facut perchezitii la domiciliul unui barbat suspecat de furt de motorina. Individul este banuit ca a furat sute de litri de combustibil din rezervorul unui autocamion.

- Un sofer a fost surprins cand conducea pe contrasens, pe autostrada, momentul fiind filmat cu o camera de bord. Soferul care conducea o masina inmatriculata in Prahova a intrat pe contrasens pe autostrada A4, in zona localitatii Cumpana din judetul Constanta, joi, 7 iulie, in jurul orei 10:40.Cu toate…

- Nicușor Dan și-a asumat greșeala, dupa ce a fost filmat cand trecea strada neregulamentar. Primarul general al Capitalei a scris, intr-o postare pe Facebook, ca "deși s-a asigurat, gestul nu este scuzabil".