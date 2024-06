Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie imensa in județul Maramureș, vineri dupa-amiaza, unde un copil de doar 3 ani și-a pierdut viața dupa ce a fost prins sub roata unui vagon de tren. Evenimentul dramatic s-a petrecut in localitatea Leordina, situata in nordul țarii. Incidentul fatal a avut loc in jurul orei 16:20. La numarul…

- Dupa o saptamana de pauza, muncitorii au revenit la lucru pe Centura Sud de ocolire a Timișoarei. In acest moment e activitate intensa la unul dintre punctele importante de pe traseu, un pasaj peste calea ferata. Marți a inceput instalarea tablierului metalic la pasajul peste calea ferata din zona Freidorf,…

- Un model de 30 de ani din Mexic a sfarșit intr-un mod de-a dreptul șocant, in timpul unei ședințe foto. Tanara a murit dupa ce hainele ei s-au agațat de un tren de mare viteza care trecea pe acolo, in momentul in care ea poza langa calea ferata. Cinthya Nayeli Higareda Bermejo, in varsta de […] The…

- Cadavrul unui barbat a fost gasit decedat langa linia de cale ferata, in zona dintre Cunța și Cut, in cursul zilei de luni, 20 mai 2024. Polițiștii de la Direcția de Poliție Transporturi fac cercetari pentru a stabili evenimentele intamplate. „Este un cadavru care deocamndata nu este identificat iar…

- Un șofer total inconștient dar prins intr-o conversație telefonica, nu a vazut sau poate a ignorat ca barierele erau in curs de coborare și a trecut in viteza peste calea ferata. Scenele au fost suprinse de camera de bord a unui alt șofer care aștepta reulamentar la trecerea la nivel cu calea ferata.…

- S-au derulat scene șocante in județul Cluj, la doar o saptamana dupa ce o autospeciala de pompieri a trecut razant prin fața unui tren. De aceasta data, in prim plan este mașina unui echipaj de la controlul circulației. Vehiculul a fost prins sub o bariera. Nu a trecut mult și a venit o locomotiva in…

- Un accident a avut loc in urma cu puțin timp pe calea ferata intre Hideaga și Satulung, in județul Maramureș. Un martor care se afla in apropierea zonei in momentul producerii accidentului a anunțat pe rețelele de socializare. ,,Intre Hideaga și Satulung calea ferata” ,, Source