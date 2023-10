Inconștiență maximă: Un traficant de droguri a încercat să scape de polițiști cu copilul în mașină/ A fost prins după o urmărire de trei kilometri Un recidivist din Valcea a ajuns in arest dupa ce, oprit de poliție și intrebat de conținutul unor cutii din mașina, a demarat in tromba de langa polițiști. A fost prins dupa o urmarire pe 3 kilometri, noteaza Mediafax. Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Valcea și procurorii DIICOT Valcea au reținut, duminica, pentru 24 de ore, un barbat de 34 de ani din localitatea Alunu, banuit de trafic de droguri de risc. Din cercetari a reieșit ca individul, aflat in trafic la volanul unui autoturism, ar fi fost oprit pentru control de un echipaj de poliție din cadrul Inspectoratului… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

