Inconștiența la volan: un șofer filmat în Podgoria cu copilul în brațe în timp ce-și conduce mașina O postare pe rețelele de socializare arata inconștiența unor parinți: un barbat aflat la volan, in intersecția de la Podgoria iși ține copilul in brațe in timp ce conduce autoturismul. In cazul unui accident rutier, copilul ar putea fi grav ranit din cauza declanșarii airbagului. The post Inconștiența la volan: un șofer filmat in Podgoria cu copilul in brațe in timp ce-și conduce mașina appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

Sursa articol si foto: arad24.net

