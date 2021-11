Inconștiență la volan: Șofer filmat în timp ce făcea drifturi într-un sens giratoriu din Slatina. El a fost la un pas să lovească un copil Un șofer din Slatina a provocat un accident dupa ce a pierdut controlul volanului in timp ce incerca sa faca drifturi intr-un sens giratoriu in oraș. Imaginile au fost filmate de un prieten care era cu el in mașina și au fost facute publice. Mai mulți trecatori l-au vazut in timp ce facea drifturi in sensul giratoriu și au sunat la 112. In imagini se vede cum șoferul teribilist, in varsta de 20 de ani, a pierdut controlul volanului și a fost la un pas sa loveasca un copil care a reușit sa se salveze in ultima clipa. Intr-un final, a intrat cu mașina intr-un zid. La fața locului au venit polițiștii,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer din Slatina a provocat un accident dupa ce a pierdut controlul volanului in timp ce incerca sa faca drifturi intr-un sens giratoriu in oraș. Imaginile au fost filmate de un prieten care era cu el in mașina și au fost facute publice.

- Momente șocante in Gorj! O femeie a ajuns de urgența la spital, dupa ce a pierdut controlul volanului și s-a rasturnat cu mașina intr-o rapa, in localitatea Bumbești Pitic. Martorii au fost cei care au scos-o pe femeie din autovehicul.

- Un accident rutier s-a produs in aceasta dupa-amiaza in Sabișa. Un șofer, care circula dinspre Satu Mare spre Baia Mare, a pierdut controlul volanului, a trecut pe cotrasens, apoi s-a izbit de un podet din beton. Se pare ca soferului i s-a facut rau la volan. Foto Sebi Mihali Source

- Polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Bistrița au intervenit joi la un accident rutier produs in Buduș. A fost identificat conducatorul autoturismului, un barbat de 55 ani din Buduș care din primele verificari s-a stabilit ca pe raza aceleiași localitații, a pierdut controlul autoturismului intrand in…

- Un accident grav s-a petrecut miercuri dupa-amiaza, pe bulevardul Timișoara din Capitala. O șoferița a pierdut controlul volanului și a intrat pe șina de tramvai. In urma impactului cu tramvaiul, femeia de 50 de ani și pasagerul din dreapta, de 23 de ani, au fost raniți grav, informeaza Antena3 . Un…

- Un accident teribil a avut loc in Iași, unde un șofer de 22 de ani a pierdut controlul volanului și a intrat intr-un cap de pod. In urma impactului mașina s-a rupt in doua, scrie Ziarul de Iași. Accidentul a avut loc duminica dimineața intre localitațile Mihail Kogalniceanu și Țiganași, din județul…

- Accident teribil, vineri, pe Autostrada Transilvania, intre GIlau și Nadașelu, din județul Cluj, unde șoferul unui bolid de lux estimat la 200.000 de euro a intrat cu mașina intr-un parapet de pe marginea drumului, scrie Foaia Transilvaneana. Martorii spun ca șoferul circula cu viteza și a pierdut controlul…

- O șoferița din Sebeș a fost ranita intr-un accident rutier petrecut pe DN67C la Șugag. A pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina in versantul muntelui. Potrivit IPJ Alba, miercuri, 18 august, in jurul orei 18.30, polițiștii din Sebeș au intervenit pe DN 67 C, pe raza comunei Șugag, unde a…