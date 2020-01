Stiri pe aceeasi tema

- Accident cumplit. Incontienta la volan face victime. Un sofer beat si-a omorat sotia si si-a bagat in spital cei trei copii O femeie a murit, iar copiii sai, cu varste intre 7 si 14 ani, si un barbat au fost raniti, vineri seara, dupa ce masina in care se aflau a iesit de pe sosea si s-a izbit de un…

- Conform reprezentanților IPJ, un conducator auto de 53 de ani care se deplasa pe strada Anina, în sensul giratoriu de la intersecția cu strada Fabricii, nu a acordat prioritate de trecere unui autovehicul condus de un barbat de 34 ani. În urma accidentului, conducatorul auto…

- O fetita de 5 ani si alti 9 oameni au fost victime ale unui sofer de 20 de ani, cu permis abia luat, in Sibiu. Tanarul a depasit neregulamentar si a intrat intr-o masina de pe contrasens. Doua masini s-au ciocnit, duminica, pe DN 7, in judetul Sibiu, zece persoane fiind ranite. Accidentul s-a produs…

- Patru pasageri dintr-un autoturism Opel cu numere de Galati au ajuns la spital dupa ce s-au rasturnat intr-o rapa, pe Bucium. Accidentul a avut loc ieri, in jurul orei 14, atunci cand soferul autoturismului, in varsta de numai 21 de ani, in timp ce cobora dealul Bucium, pe DN 24, s-a rasturnat cu masina…

- O mașina a lovit in plin o caruța pe raza localitații Oniceni. Accidentul s-a petrecut in aceasta seara și s-a soldat cu ranirea foarte grava a caruțașului. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, caruțașul care este in stare de inconștiența a fost stabilizat din punct de vedere…

- Cinci persoane au fost ranite, sambata seara, pe DN66, in localitatea Bretea Strei din județul Hunedoara, dupa impactul dintre doua mașini. Potrivit polițiștilor, accidentul a fost provocat de un șofer baut, care a facut o depașire și a lovit alta mașina.Purtatorul de cuvant al IPJ Hunedoara,…

- Barbatul de 70 de ani care a murit, joi, intr-un accident rutier in localitatea bacauana Coțofanești și-a stropit soția cu acid inainte de a se urca la volan. Femeia a fost transportata la spitalul din Onești și apoi transferata la Bacau. Totul ar fi pornit de la o cearta dintre cei doi soți, anunța…

- Un șofer din județul Cluj a fost descoperit de polițiștii din Bistrița-Nasaud, conducand pe drumul public rupt de beat. Cand a fost dus la spital pentru a i se stabili alcoolemia, barbatul a refuzat prelevarea de probe biologice. Un barbat din localitatea Catina, județul Cluj, a fost depistat beat…