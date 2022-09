Stiri pe aceeasi tema

- Infractiuni la regimul rutier, constatate de politistii constanteni. La data de 4 septembrie a.c., in jurul orei 5.30, politisti din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Baneasa au identificat un barbat, de 46 de ani, care a condus un autoturism pe DN 3, in localitatea Baneasa, in timp ce se afla sub influenta…

- Polițiștii rutieri salajeni au continuat acțiunile de prevenire și combatere a consumului de substanțe psihoactive și a conducerii de autovehicule sub influența acestora. O noua fapta de conducere a unui autovehicul sub influența substanțelor psihoactive a fost constatata de polițiști, sambata spre…

- INCONȘTIENȚA la volan: Un tanar de 18 ani din Alba s-a urcat beat in mașina și a intrat intr-un șanț. Ce alcoolemie avea INCONȘTIENȚA la volan: Un tanar de 18 ani din Alba s-a urcat beat in mașina și a intrat intr-un șanț. Ce alcoolemie avea La data de 6 august 2022, in jurul orei 06.50, polițiștii…

- Polițiștii continua activitațile pentru prevenirea și combaterea fenomenului consumului de alcool sau droguri la volan, pentru asigurarea unui climat rutier in siguranța și prevenirea accidentelor de circulație. Cu prilejul unei astfel de acțiuni desfașurate pe raza municipiului Lugoj, miercuri,…

- Albaiulian prins la volan cu permisul suspendat, la Vințu de Jos: A fost „premiat” cu un dosar penal Albaiulian prins la volan cu permisul suspendat, la Vințu de Jos: A fost „premiat” cu un dosar penal Un barbat, de 45 de ani, din localitatea Micești, județul Alba s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost…

- Un tanar oradean in varsta de 26 de ani a fost retinut pentru 24 de ore dupa ce a fost prins de politisti in timp ce conducea sub influenta substantelor psihoactive si avand suspendat dreptul de a conduce, au informat, marti, reprezentantii IPJ Bihor, potrivit Agerpres."Luni, 27 iunie a.c., la ora 18.25,…

- Un tanar de 29 de ani a fost plasat duminica sub control judiciar dupa ce a fost prins de trei ori la volan deși avea dreptul de a conduce suspendat, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Astazi, 19 iunie 2022, in jurul orei 00.40, polițiștii din Teiuș au depistat un tanar de 21 de ani, din municipiul Aiud, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Clujului de Teiuș, avand permisul de conducere suspendat. Fața de tanar, cercetarile sunt continuate sub aspectul savarșirii infracțiunii…