- Accident de circulație marți dupa-amiaza, pe strada Cloșca din Timișoara. Mașina condusa de un șofer in varsta de 19 ani, care nu s-a asigurat corespunzator, a lovit un alt autoturism, iar un copil in varsta de 8 ani a fost ranit. „Un tanar in varsta de 19 ani, a condus un autoturism pe banda 1 […]…

- La data de 6 august 2023, in jurul orei 22.30, Politia Municipiului Onesti a fost sesizata prin 112, despre faptul ca, pe drumul comunal din Barsanesti, s a produs un accident de circulatie. La data de 6 august 2023, in jurul orei 22.30, Politia Municipiului Onesti a fost sesizata prin 112, despre faptul…

- La data de 28 iulie polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Vatra Dornei au continuat cercetarilor referitoare la evenimentul rutier din data de 22.07.2023 de pe raza orașului Broșteni,cu implicarea unui șofer de 59 de ani. S-a completat materialul probator cu buletinul de analiza toxicologica…

- Accident grav de circulație, marți, pe drumul ce leaga Peciu Nou de Giulvaz, in județul Timiș. Doua persoane au ajuns la spital dupa ce un șofer a patruns pe contrasens. Polițiștii au deschis un dosar penal.

- In dupa amiaza zilei de 07 iunie, politistii Serviciului Rutier au intervenit la un accident de circulatie produs pe Drumul National 17, in Josenii Bargaului.La locul evenimentului politistii au stabilit faptul ca un autoturism condus de un tanar de 19 ani, din Republica Moldova, a parasit partea carosabila…

- Un accident rutier a avut loc in cursul zilei de vineri, 26 Mai 2023, pe DJ 203D, in localitatea Smeeni din judetul Buzau.Potrivit IPJ Buzau, traficul rutier este dirijat pe Dj203D, la iesire din Smeeni catre Bradeanu, ca urmare a unui accident rutier.Din primele date de la fata locului in timp ce conducea…

- Un copil de 8 ani a fost ranit sambata seara, in municipiul Orastie, dupa ce a intrat cu bicicleta pe o strada din localitate fara sa respecte indicatorul de oprire, minorul fiind acrosat de un autoturism condus de un tanar de 19 ani. CITESTE SI Polițiștii au ramas șocați de un șofer cu permisul…