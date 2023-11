Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 22 de ani a alertat polițiștii de frontiera maramureșeni. Conducea o mașina haotic, iar autoritațile au pornit in urmarirea sa. L-au prins fara permis și cu inca trei persoane in mașina, transmite Poliția de Frontiera (PF).

- Un barbat si fiul sau au fost batuti pe o strada din Arad, dupa o sicanare in trafic. De asemenea, masina le-a fost avariata. Agresorii sunt cautati de politisti. ”La data de 6 noiembrie a.c., in jurul orei 22.23, politistii Biroului de Ordine Publica au fost sesizati despre un scandal, pe strada Petru…

- Un avocat din București a fugit de polițiști dupa ce a fost oprit in trafic, fiind urmarit pe strazile Capitalei. El a fost scos cu greu din mașina, oamenii legii constatand ca acesta era baut. „La data de 30.10.2023 in jurul orei 17.30, echipajul Brigazii Rutiere a efectuat semnal de oprire autoturismului…

- Un tanar de 23 de ani a fost lovit cu o ranga in cap de catre un alt șofer, in urma unui scandal in trafic. Totul ar fi pornit de la o discuție aprinsa avuta de parinții victimei cu agresorul. Intr-un moment de furie, șoferul a luat ranga, a spart geamul mașinii in care se aflau tanarul și parinții…

- Un barbat s-a urcat drogat la volan, iar in mașina se aflau soția sa insarcinata și copilul lor. Citește și: 15 persoane, descoperite cu droguri la un festival din Mamaia Barbatul a fost depistat de polițiștii de la Brigada Rutiera in timpul unei razii, sambata seara, in Capitala. Aparatul drugtest…

- INCONȘTIENȚA la volan: Un barbat beat din Alba a provocat un accident, dupa ce a vrut sa dea in marsarier și a lovit o mașina parcata INCONȘTIENȚA la volan: Un barbat beat din Alba a provocat un accident, dupa ce a vrut sa dea in marsarier și a lovit o mașina parcata La data de 10 septembrie 2023, in…

- La data de 25 august 2023, in jurul orei 15.00, polițiștii din Sebeș au depistat un barbat de 72 de ani, din municipiul Sebeș, in timp ce conducea un autoturism, pe o strada din cartierul Mihail Kogalniceanu din Sebeș, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu…

- Un șofer care a refuzat sa opreasca la semnalul polițiștilor rutieri a fost urmarit in trafic, in Capitala, iar la un moment dat a pierdut controlul volanului, lovind alte doua mașini staționate, a fost reținut, apoi arestat, dupa ce a refuzat sa fie test