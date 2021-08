Stiri pe aceeasi tema

- Accident cumplit seara trecuta in Baia Mare. O masina scapata de sub control a intrat intr-o statie de autobuz si a lovit in plin o femeie si un barbat care se aflau acolo. Amandoi au fost raniti grav. Victimele accidentului din Baia Mare au suferit rani grave. Din cauza impactului violent, fata de…

- Ieri, un accident rutier a avut loc la statia de autobuz din zona Vivo Mall din Baia Mare. Doi pietoni care se aflau in statie au fost loviti din plin de o masina al carei sofer se pare ca a pierdut controlul volanului. Șoferul in varsta de 21 ani, din Buciumi (Maramureș) a fost testat […] Source

- Dupa ce astazi a avut loc un accident deosebit de grav in Targu Lapuș (vezi material), și dupa ce un inconștient a intrat in plin in doi pietoni aflați intr-o stație de autobuz in Baia Mare (vezi material), un alt accident a avut loc pe DE 58, intre Baia Mare si Tautii Magheraus, pe dealul […] Source

- . Cu putin timp in urma, un accident rutier a avut loc la statia de autobuz din zona Vivo Mall din Baia Mare, transmit reprezentantii ISU Maramures. Doi pietoni care se aflau in statie au fost loviti din plin de o masina al carei sofer se pare ca a pierdut controlul volanului. La fata locului […] Source

- Un accident rutier grav s-a petrecut luni, pe DJ 704 A, pe raza localitații Rachita. Potrivit IPJ Alba, din primele date, un autoturism s-a rasturnat in afara parții carosabile. Șoferul este inconstient. Cercetarea la fața locului este in desfașurare. Revenim cu amanunte. Citește ACCIDENT GRAV pe DJ…

- Astazi, in jurul orei 08:00, dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Someș” al județului Satu Mare a fost alertat sa intervina pentru acordarea ingrijirilor medicale unei persoane, implicata intr-un accident rutier, in localitatea Bixad. La fața locului s-au deplasat o autospeciala…

- Un accident de circulație a avut loc astazi dimineața pe DN1C Baia Mare – Dej, pe raza localitații Lapușel. Din primele informații se pare ca in eveniment au fost implicate doua mașini, iar una a fost proiectata in șanț oprindu-se intr-un podeț. Doua persoane au fost ranite, iar o persoana a ramas captiva…

- Accident grav in aceasta dimineata la intrarea in orasul Somcuta Mare. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 1C Dej – Baia Mare, la kilometrul 130+500 de metri, intre localitațile Șomcuta Mare și Satulung, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate…