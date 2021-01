Stiri pe aceeasi tema

- Vladuța Lupau și soțul ei sunt casatoriți de un an, insa din cauza restricțiilor pe fondul pandemiei de coronavirus, cei doi nu au mai facut și nunta. Artista a maruturisit ca planuiesc un eveniment cu 700 de invitați ca sa „nu exagereze”.

- Sarbatori fara respectarea regulilor in mai multe zone ale tarii. Au fost inclusiv nunti cu zeci de petrecareti, chefuri in localuri inchise, s-a circulat fara masca. Politistii, care au continuat controalele, au amendat sute de persoane.

- Doua autospeciale de stingere cu apa si spuma s-au deplasat la un bloc din Galati in urma deflagratii care a avut loc intr-unul din apartamente. Doua persoane au fost ranite in urma exploziei.

- O aniversare organizata intr-o locuința din orașul Constanța s-a lasat luni cu amenzi de 7.000 de lei, anunța MEDIAFAX. Polițiștii au fost sesizați luni dupa-amiaza ca la un imobil de pe strada Ion Alexandrescu din municipiul Constanța ar avea loc un eveniment privat. Citește și: Un…

- Polițiștii suceveni au intrerupt duminica o nunta cu 100 de invitați, la la Berchișești, scrie Ziar de Suceava, care publica și un film de la eveniment. Doar mirele și carciumarul au primit amenzi, restul mesenilor fiind sancționați doar cu avertisment.Nunta avea loc intr-un restaurant din Berchișești,…

- Nunta organizata ilegal, seara trecuta, in județul Ilfov, unde toate evenimentele sunt interzise. In imaginile postate de un invitat se vede cum in restaurantul din comuna 1 Decembrie sunt zeci de persoane care petrec, fara distanțare fizica.

- O nunta la care participau aproximativ 150 de persoane a fost intrerupta, duminica seara, de politisti din Prahova. Oamenii legii au aplicat amenzi de 8.000 de lei pentru nerespectarea legii privind combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, transmite Agerpres. Politisti din cadrul Sectiei de Politie…

- Administratorul unui restaurant din orașul Tecuci, județul Galați, a fost amendat cu 3.000 de lei, iar localul a fost inchis de polițiști, dupa ce a organizat o petrecere de logodna. Potrivit IPJ Galați,...