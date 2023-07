Stiri pe aceeasi tema

- In acest sfarșit de saptamana au avut loc mai multe controale amanunțite in București. Zeci de șoferi au fost prinși drogați sau bauți la volan. Aceștia au ramas fara permis de conducere, dupa ce au condus sub influența alcoolului, a substanțelor interzise sau nu au respectat regulile de circulație.…

- Atenție, HAIDUC la volan: Tanar din comuna Mihai Eminescu prins la volan fara a deține permis de conducere Conducem ca haiducii, cu sau fara permis, de parca ar fi țara lui Papura Voda, iar inca un tanar, de data asta din comuna Mihai Eminescu, a fost prins de polițiști la volan fara a deține permis…

- Ieri dimineața a avut loc un accident rutier in localitatea Țaga, in urma caruia o persoana a fost transportata la spital. IPJ Cluj a venit cu precizari referitoare la accidentul de ieri. „Accident rutier produs la data de 1 iulie a.c., in jurul orei 11.20, pe DJ109C pe raza comunei Țaga, in afara localitații.…

- Un barbat din Bacau a fost depistat de polițiști in timp ce conducea un autoturism pe o strada din oraș, fara a avea permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Cea care i-a incredințat mașina a fost chiar soția lui. In Sanduleni, un alt „șofer” oprit de poliție a prezentat un permis…

- Barbatul din Bilciurești care s-a urcat s-a urcat la volan fara permis de conducere și care a comis o serie de infracțiuni in trafic a fost arestat preventiv. Pe parcursul zilei de miercuri, 7 iunie, tanarul de 33 de ani, a fost prezentat magistraților, iar pe numele acestuia a fost emis un mandat de…

- Polițiștii de frontiera maramureșeni au depistat in trafic un tanar de 21 de ani din județul Maramureș care conducea un autoturism marca Mitsubishi, fara permis de conducere. Ieri, 28 mai 2023, in jurul orei 03.00, polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Maramureș…

- La data de 5 mai a.c., politisti din cadrul Sectiei 9 Politie Rurala Topraisar au desfasurat o actiune pentru cresterea gradului de siguranta rutiera.Astfel, politistii au constatat 2 infractiuni la regimul circulatiei rutiere.Exemplu:La data de 5 mai a.c., in jurul orei 23.00, politistii au identificat…

- Nr. 3044262 din 21 aprilie 2023 DEPISTATI LA VOLAN SUB INFLUENTA ALCOOLULUI SAU A ALTOR SUBSTANTE SI FARA PERMIS DE CONDUCERE La data de 20 aprilie 2023, in jurul orei 12:45, politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Smardan au oprit in trafic pe DJ 255C, pe raza comunei Smardan, din judetul Galati,…