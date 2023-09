Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne Raed Arafat a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca pana in prezent au fost constatate 2.150 de deficiente la statiile GPL in urma controalelor dispuse dupa exploziile care au avut loc la Crevedia.

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne Raed Arafat a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca pana in prezent au fost constatate 2.150 de... The post Tragedia de la Crevedia scoate la iveala „bombele cu ceas”. Mii de nereguli constatate in urma controalelor la statiile GPL appeared…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne Raed Arafat a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca pana in prezent au fost constatate 2.150 de deficiente la statiile GPL in urma controalelor dispuse dupa exploziile care au avut loc la Crevedia.Potrivit acestuia, au fost aplicate…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a anunțat duminica, intr-o conferința de presa, ca Planul Roșu de Intervenție la Crevedia a fost activat la 19.39, la aproape o ora dupa primul apel la 112, care a avut loc la ora 18.48. Prima masura a reprezentat evacuarea caselor din jur,…

- Presa din Rusia relateaza ca Evgheni Prigojin a fost oficial identificat la morga de un comandant din structura paramilitara Wagner, potrivit unui mesaj pe Twitter transmis de Anton Gerashchenko, consilier in Ministerul de Interne al Ucrainei. Principalul element de identificare a fost absența unui…

- Cei mai buni polițiști de frontiera au primit diplome de onoare, luni, cu ocazia Zilei Poliției de Frontiera, diplome inmanate de secretarul de stat al MAI Bogdan Despecsu, șeful Poliției de Frontiera Victor Ivașcu și ministrul de Interne, Catalin Predoiu. Poliția de Frontiera a sarbatorit 159 de ani…

- Ministerul francez de Interne a publicat un ultim bilant al retinerilor dupa violente nocturne in urma decesului lui Nahel: 486 de persoane au fost arestate, dintre care 194 la Paris, relateaza News.ro. Intr-un mesaj postat la ora 03. 00 dimineata in social media, ministrul de Interne, Gerald Darmanin,…

- Un barbat din Vrancea și-a luat fiul de 12 ani și au plecat pe munte, intr-o zona in care era anunțat cod roșu de ploi torențiale și grindina. Cei doi au fost gasiți de echipele de salvare dupa 12 ore de cautari. Tatal de 49 de ani și-a luat fiul de 12 ani și au […] The post Inconștiența grava. Și-a…