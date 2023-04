Inconștiență gravă! A mers pe contrasens pe autostradă Inconștiența grava! Un șofer a fost filmat cum a mers pe contrasens, pe autostrada A1, in județul Alba. Poliția s-a autosesizat și analizeaza imaginile publicate in mediul online. The post Inconștiența grava! A mers pe contrasens pe autostrada appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

